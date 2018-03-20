× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-oficialno-rassekrechen-novyj-roskoshnyj-sedan-ot-kia.html" target="_blank">Официально рассекречен новый роскошный седан от Kia</a> - Kia рассекретила новое поколение седана K9, который в зависимости от рынка известен также под названиями K900 и Quoris. Самая дорогая и роскошная модель марки со сменой поколений стала чуть крупнее и просторнее, но все подробности производитель расскажет чуть позже - на автосалоне в Нью-Йорке.