Злоумышленник, представившись работником фирмы по установке систем фильтрации воды, уговорил пенсионерку заключить договор на установку дорогостоящего оборудования....

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Черёмушки задержан молодой человек, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении 85-летней жительницы Москвы.В дежурную часть ОМВД России с заявлением о мошеннических действиях обратилась пожилая москвичка. Пенсионерка рассказала, что к ней в дверь позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником фирмы по установке систем фильтрации воды, уговорил заключить договор на установку дорогостоящего оборудования. Пенсионерка передала мужчине 240 тысяч рублей. Псевдоработник пообещал произвести установку в течение трех дней, но перестал выходить на связь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Черёмушки задержан подозреваемый- 21-летний неработающий москвич.Установлено, что подозреваемый изначально не собирался оказывать никаких услуг по установке фильтра для воды. В договоре были прописаны реквизиты несуществующей фирмы. Полученные путем обмана деньги злоумышленник потратил по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Черёмушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56