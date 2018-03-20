Сотрудники полиции выявили нежилое помещение, где обнаружили и изъяли производственный конвейер для розлива алкогольной продукции, бутылки с немаркированным алкоголем и канистры...

Сотрудники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 13 участников этнической организованной группы, подозреваемых в незаконном производстве, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции в количестве 14 тысяч бутылок.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили нежилое помещение, где обнаружили и изъяли производственный конвейер для розлива алкогольной продукции, а также 14 тысяч бутылок с немаркированным алкоголем и канистры с 10 тысячами литров спиртосодержащей продукции. Кроме этого изъято около 25 тысяч пустых бутылок и 30 тысяч поддельных федеральных специальных марок.Находившиеся в цеху 17 приезжих из Средней Азии были доставлены в отдел полиции. При проверке документов установлено, что все они находятся на территории Российской Федерации незаконно.В отношении задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Кроме этого, 13 граждан из числа задержанных являются предполагаемыми участниками этнической организованной группы и подозреваются в незаконном хранении и сбыте немаркированного алкоголя.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Подозреваемые задержаны в порядке 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73