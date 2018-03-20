Сотрудники полиции выявили нежилое помещение, где обнаружили и изъяли производственный конвейер для розлива алкогольной продукции, бутылки с немаркированным алкоголем и канистры...
Сотрудники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 13 участников этнической организованной группы, подозреваемых в незаконном производстве, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции в количестве 14 тысяч бутылок.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили нежилое помещение, где обнаружили и изъяли производственный конвейер для розлива алкогольной продукции, а также 14 тысяч бутылок с немаркированным алкоголем и канистры с 10 тысячами литров спиртосодержащей продукции. Кроме этого изъято около 25 тысяч пустых бутылок и 30 тысяч поддельных федеральных специальных марок.
Находившиеся в цеху 17 приезжих из Средней Азии были доставлены в отдел полиции. При проверке документов установлено, что все они находятся на территории Российской Федерации незаконно.
В отношении задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Кроме этого, 13 граждан из числа задержанных являются предполагаемыми участниками этнической организованной группы и подозреваются в незаконном хранении и сбыте немаркированного алкоголя.
Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Подозреваемые задержаны в порядке 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ВАО
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