Неизвестный, представившись директором компании по установке пластиковых окон, предложил заменить старые окна на новые по выгодной цене. Забрав деньги, он скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали 33-летнего жителя Московской области по подозрению в мошенничестве.В отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от 29-летнего москвича. Мужчина сообщил, что к нему домой пришел неизвестный и, представившись директором компании по установке пластиковых окон, предложил заменить старые окна на новые по выгодной цене. Потерпевший передал денежные средства в счет оплаты выбранных окон. Однако в назначенный срок услуга не была выполнена, а мужчина перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник в действительности не являлся директором указанной компании и не имел возможности заменить окна.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93