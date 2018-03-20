Вести. Недвижимость 30 марта проведет круглый стол по теме Честный разговор: что происходит на рынке недвижимости. Свое участие в мероприятии подтвердили топ-менеджеры компаний Лидер Инвест, Эталон, Самолет и банка ДельКредит.

Приглашенные к участию в круглом столе портала "33Live.Ru Недвижимость" спикеры определились с темами выступлений.В частности, президент компании "Лидер Инвест" Олег Мамаев расскажет о том, как поменялся подход застройщиков к работе с клиентами и как изменились требования покупателей к современному жилью. Тема его выступления – "Покупатель как драйвер рынка".Коммерческий директор московского территориального управления Группы "Эталон" Василий Фетисов проанализирует последствия постепенной отмены долевого строительства и то, как это скажется на доступности жилья и рисках появления новых долгостроев. Тема его выступления – "Рынок в эпоху перемен".Свой прогноз по дальнейшему изменению стоимости недвижимости даст коммерческий директор ГК "Самолет" Дмитрий Волков. Тема его выступления – "Цены на распутье". Топ-менеджер расскажет об изменении цен на жилье в этом году в Московском регионе, и поделится мнением о том, как на рынке скажется обновление законодательства о долевом строительстве.Вице-президент банка "ДельтаКредит" Никиты Зубарева прокомментирует возможности нового раунда снижения ипотечных ставок. В рамках выступления он раскроет, почему банки в некоторых случаях отказывают заемщикам в кредите и как быть клиентам с небольшим взносом, заинтересованным в получении ипотеки. Тема его выступления – "Ипотека – тенденции и перспективы".Напомним, круглый стол по теме - "Честный разговор: что происходит на рынке недвижимости?" – пройдет 30 марта в Желтом зале Гостиного двора Москвы в рамках Российского форума лидеров рынка недвижимости. Время проведения круглого стола – с 14.30 до 16.00 мск.Если вы еще не успели зарегистрироваться, то это можно сделать здесь.