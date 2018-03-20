Телеведущая
и певица поделилась на своей страничке в Instagram неудачным снимком.
Поклонники считают, что на нем Ольга выглядит толстой и непривлекательной.
Телеведущая
и певица поделилась на своей страничке в Instagram неудачным снимком.
Поклонники считают, что на нем Ольга выглядит толстой и непривлекательной.
На фото Бузова в ярко-красном расклешенном платье с
высоким воротником. Фолловеры уверены, что этот фасон звезде не подходит. "Ощущение,
что голова живет отдельно от туловища. Перекаченное лицо все шире и шире и
смотрится не пропорционально плечам. Где шея? Оля, это не твой фасон! Выглядишь
неважно", – раскритиковал певицу один из пользователей.
Другие заметили, что знаменитость выглядит опухшей и
полной. "Неудачно сфотали, шея исчезла и кажется, что лицо полное… да и грим
слишком агрессивный", "Опять опухшее лицо... страшила", "Такая толстая", "Ты на
этой фотке такая пышечка", "Что с формой головы?", – раскритиковали Бузову
подписчики.
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