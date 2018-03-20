Телеведущая и певица поделилась на своей страничке в Instagram неудачным снимком. Поклонники считают, что на нем Ольга выглядит толстой и непривлекательной.

Телеведущаяи певица поделилась на своей страничке в Instagram неудачным снимком.Поклонники считают, что на нем Ольга выглядит толстой и непривлекательной.На фото Бузова в ярко-красном расклешенном платье свысоким воротником. Фолловеры уверены, что этот фасон звезде не подходит. "Ощущение,что голова живет отдельно от туловища. Перекаченное лицо все шире и шире исмотрится не пропорционально плечам. Где шея? Оля, это не твой фасон! Выглядишьневажно", – раскритиковал певицу один из пользователей.Другие заметили, что знаменитость выглядит опухшей иполной. "Неудачно сфотали, шея исчезла и кажется, что лицо полное… да и гримслишком агрессивный", "Опять опухшее лицо... страшила", "Такая толстая", "Ты наэтой фотке такая пышечка", "Что с формой головы?", – раскритиковали Бузовуподписчики.Материад дополняется