Марк Цукерберг всего за сутки потерял 6 миллиардов долларов, после того как стало известно, что Facebook сливал данные пользователей британской компании, специализирующейся на вмешательстве в выборы. На основании раскрытых персональных сведений был составлен алгоритм стопроцентно гарантирующий те или иные политические пристрастия. В списке — двести стран, голосование которых оказалось под пристальным и бесцеремонным вниманием извне.

Марк Цукерберг всего за сутки потерял 6 миллиардов долларов, после того как стало известно, что Facebook сливал данные пользователей британской компании, специализирующейся на вмешательстве в выборы. На основании раскрытых персональных сведений был составлен алгоритм стопроцентно гарантирующий те или иные политические пристрастия. В списке — двести стран, голосование которых оказалось под пристальным и бесцеремонным вниманием извне.Тех, кто собирая данные о предпочтениях пользователей Facebook, называл придуманный ими алгоритм чуть ли не универсальным психологическим оружием, на чистую воду вывела скрытая камера. Репортер британского телеканала Channel 4 на встречу с главой компании Cambridge Analytica пришел под видом человека, который работает на шри-ланкийского политика.Александр Никс сразу дал понять, что обратились, куда надо. У его команды за плечами большой опыт по вмешательству в выборы. От Нигерии до Аргентины."Если ты собираешь информацию о людях и их профилях, это дает тебе больше понимание того, как сегментировать население. Мы делали так в Америке, мы делали так и в Африке, сообщил Майк Тёрнбулл, сотрудник Cambridge Analytica."Все должно быть сделано так, чтобы ни у кого не возникло подозрений в том, что это пропаганда. Как только люди начинают думать — это пропаганда, возникает вопрос — кто ее запустил?" – вторит ему коллега из той же компании Алекс Тайлер.Впрочем, для этого и существовали средства маскировки. Сотрудники Cambridge Analytica умели выдать себя и за студентов и за туристов. В конце концов, прикрыться можно и российским вмешательством.Как произошло в США, где в политических манипуляциях мозгами пользователей соцсетей сходу обвинили Москву. Не зря ведь компания активно сотрудничала с выходцами из спецслужб, беря на вооружения их методы."Мы способны и на большее. Искать чужие тайны — это интересно, но столь же эффективно может быть просто поговорить с кандидатом и сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться, записать это на камеру. Такая тактика может быть очень эффективной. Мгновенно получаешь видеодоказательства коррупции и выкладываешь в Интернет", — гордо поведал Александр Никс, генеральный директор Cambridge Analytica.На "горячем" не только ловили, но и приторговывали компроматом. Члены команды Cambridge Analytica занимались этим с 2015 года, когда сотрудничали с предвыборным штабом Теда Круза. Постель тоже была в их арсенале.Из беседы с Никсом: "То есть вы говорите, что вы познакомите этого человека с девушками и используете их для совращения? Не местных, не со Шри-Ланки? — Нет, не думаю. Можем привезти с собой. Например, взять в поездку украинок. — Они очень красивые — украинские девушки. — Они очень красивые. И я знаю, что это очень хорошо работает. Но не придавайте слишком большого внимания тому, что я говорю. Я всего лишь привожу примеры того, что можно сделать и что уже делалось".Ни с какими украинками мифический политик из Шри-Ланки, конечно, не познакомился. Но, как утверждает, американская газета The New York Times, британцы здорово помогли на выборах Трампу в его работе через Интернет с потенциальными избирателями.С Cambridge Analytica вел дела глава его предвыборного штаба Стивен Бэннон и даже работал там вице-президентом. Бэннон уговорил спонсоров трамповской кампании вложить в проект 15 миллионов долларов. Для Александра Никса, который уже объявил, что готов уйти в отставку, эта связь теперь как спасительная лазейка. Дескать, обманывали мы, но виноват все равно Трамп."Если вы выигрываете выборы для такого лидера, как Трамп, вы отдаляете от себя 100 миллионов человек и превращаетесь в дьявола".Впрочем, дьяволом Никс за минувшие сутки стал и лично для Марка Цукерберга. Из-за скандала акции Facebook упали на 8%, а основатель социальной сети потерял шесть миллиардов долларов. О проделках Никса в Facebook, оказывается, знали целых три года, но информацию скрывали. И от пострадавших, и от властей.Расследование в отношении Cambridge Analytica выходит на самый высокий уровень. Ясности требуют американские конгрессмены. Подключился Европарламент. А в Британии (большинство сотрудников компании оттуда) уже ищут следы того как коллекционеры чужих аккаунтов могли повлиять на референдум по выходу из Евросоюза.