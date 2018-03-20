Иногда, просматривая сайты знакомств, мне хочется закричать: ну как же так! Вы что, сами не понимаете, как убого все это выглядит?

Иногда, просматривая сайтызнакомств, мне хочется закричать: ну как же так! Вы что, сами не понимаете, как убого все это выглядит?Анкета без фото с минимум информации о себе"Ищу девушку от 18 до 25 лет, тыкрасива, не меркантильна, хорошо готовишь и умеешь танцевать на шесте. О себе:Игорек". К сожалению, такое объявление – это не столько мем, сколько суроваяреальность. Миллионы мужчин размещают объявления подобного плана, совершеннозабывая добавить: а кто это "я", собственно. Некоторые всерьез считают, что М,46 лет – это уже заявка на победу.Плохое фотоОднако, даже те мужчины, которыеразмещают свое фото, часто подходят к этому делу совершенно безответственно. Вход идут фотографии в темной машине, да еще и в солнцезащитных очках,маскирующих похмельные круги под глазами. Или фото с друзьями, где вообще непонятно, кого следует рассматривать как кандидата. Или фото, где камера сильноискажает пропорции лица, и мужчина становится похож на щенка. Что им мешает сделать нормальнуюфотографию, черт возьми?Излишний акцент на сексуальную сторону вопросаПри том, что информации в анкетечасто бывает недостаточно, свои сексуальные предпочтения мужчины любятраскрывать даже больше, чем нужно. Любимые позы, фут-фетиш, количество желаемыхполовых актов в сутки… Неужели они действительно считают, что незнакомым людямнужна эта информация?Примитивное приветствиеНет ничего хуже, чем, зайдя насайт знакомств, получить около сотни "привет как дела?". Конечно, некоторые дамы отбезысходности поддерживают и такую беседу. Но большинство из них с грустьюконстатирует, что их собеседники – люди с задержкой умственного развития. Ипокидают беседу. Лучше просмотреть несколько анкет понравившихся девушек и каждойнаписать небольшое письмо, почему именно она вам понравилась. Эффект будетвыше."Веерная" рассылкаДа, эффект у так называемой"веерной рассылки" выше, чем от примитивного приветствия незнакомкам. Длясравнения – один мой знакомый с помощью специальной программы разослал такоеприветствие 4000 женщин. Ответило лишь четверо.Ожидание активности от дамыДругой крайностью является неписать вообще ничего, в надежде, что женщины будут слетаться на вас как мухи намед. Возможно, конечно, что вам и напишут. Но самыми активными в поискеявляются, обыкновенно, проститутки. У остальных дам вопрос, скорее, стоит отом, чтобы отбиться от мужчин, а не писать им.Вопрос о сексе еще до свидания"А у нас точно будет секс"? Мне приходит на уманалогия с едой. А ты точно будешь есть? Понятное дело, что на любую едусогласится лишь бомжиха. Остальным хотелось бы заранее посмотреть, что именнопредлагают. Неужели мужчины не понимают, что с сексом – такая же история?