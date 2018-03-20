20 картин легендарных художников земли Владимирской рассказывают о красоте русских городов – в цвете! Некоторые работы экспонируются впервые. Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет. А ..

20 картин легендарных художников земли Владимирской рассказывают о красоте русских городов – в цвете! Некоторые работы экспонируются впервые.Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.А потом в стене внезапно загорается окно.Возникает звук рояля. Начинается кино(Юрий Левитанский)Владимир, Москва, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Загорск... Жителям XXI века интересно представить: какими были эти русские «жемчужины» в минувшем столетии? Музей предлагает стать соучастниками творческого процесса по воссозданию образа города 1960-1970-х гг. Праздничные, яркие картины на выставке соседствуют с фотографиями, отпечатанными с черно-белых негативов из фондов ГВСМЗ. Для чего? Чтобы подчеркнуть контраст реальности и ее творческого осмысления? Или наоборот – открыть в подобном «противодействии» полифонию, всю многокрасочную палитру жизни? Чтобы ответить на эти вопросы, вместе с замечательными владимирскими художниками мы отправимся в «путешествие» по России!«Искусство должно давать людям счастье и радость, иначе оно ничего не стоит" – эти слова русского живописца Василия Поленова стали творческим девизом владимирских художников. Работая в реалистической манере, они открыли свой собственный, творческий метод, который стал известен как «Владимирская школа живописи». Владимир Юкин, Ким Бритов, Валерий Кокурин, Николай Модоров, Евгений Телегин, чьи картины представлены на выставке, – составляют гордость Владимирской школы живописи.Экспонируемые работы относятся к 1960-1970 гг. – периоду становления Владимирской школы. Художники часто изображают древние архитектурные памятники в окружении современных магазинов, машин, автобусов, словно объединяя старый и новый миры. Одна из картин Н. Модорова так и называется – «Старое и новое». Здесь новостройки соседствуют со старыми, деревянными домами и почти не заметна на их фоне златоглавая, белокаменная церковь... На картине В. Юкина «Городской мотив» купол церкви и вовсе «срезан», уступая место городу и его бурлящей жизни.О владимирских художниках было написано в каталоге, выпущенном к выставке советских художников в Милане в 1969 г.: «Они используют силу, мощь и все возможности цвета, включая контрасты и диссонансы. Неистовством буйных красок они выражают самую суть материальности». Действительно, Владимирские живописцы не только рассказали о жизни во второй половине XX века с помощью цвета, их полотна сами по себе являются воплощенной «жизнью в цвете».Официальное открытие выставки – 21 марта в 14:00, Музейный центр «Палаты».Выставка продлится до 3 июня 2018 г. Более подробную информацию о выставках в музее можно узнать на сайте , и по телефону 8-800-550-35-35.