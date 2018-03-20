Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Андрея Макаревича о русских, которых он якобы назвал злобными дебилами. Эта фраза взорвала Сеть накануне. Песков посоветовал цитировать дословно и признался, что Кремль не хотел бы участвовать в этом обсуждении.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать слова музыканта Андрея Макаревича о русских, которых он якобы назвал "злобными дебилами". Эта фраза взорвала Сеть накануне и не оставила равнодушными не только простых пользователей, но и многих известных людей.Ее, в частности, прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, а также свое мнение высказали депутат Виталий Милонов, музыкант Юрий Лоза и некоторые другие представители шоу-бизнеса."Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". Эту фразу в своем "Фейсбуке", Макаревич написал после поста, в котором сравнивал американцев и русских."Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно", — посоветовал Песков журналистам на просьбу прокомментировать эти слова. Он также добавил, что "в целом — это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", передает РИА Новости.Сам Макаревич после того, как его фраза взорвала соцсети и СМИ, в своем "Фейсбуке" написал, что он такого не говорил, его неправильно поняли — это был ответ на комментарий "о госпропаганде". Однако разразившийся скандал лишь доказал его слова, считает музыкант.