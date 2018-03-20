Дмитрий Песков не желает обсуждать высказывания Андрея Макаревича. Пресс-секретарь президента России упрекнул журналистов в том, что они неверно процитировали слова лидера Машины времени.

Дмитрий Песков не желает обсуждать высказывания АндреяМакаревича. Пресс-секретарь президента России упрекнул журналистов в том, чтоони неверно процитировали слова лидера "Машины времени".Кремль не желает участвовать в обсуждении высказываниймузыканта, ответил Дмитрий Песков на просьбу журналистов о комментарии."Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать,то надо цитировать дословно. А в целом – это не наш вопрос, мы никак не хотелибы участвовать в этом обсуждении", – сказал пресс-секретарь президента.Вопрос представителей СМИ касался появившейся наканунепубликации в Facebook.Лидер группы "Машина времени", который сейчас находится в США,восхищался тем, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее"россиян.По мнению музыканта, в России действует "какой-тодвадцать пятый кадр", который превращает жителей страны в "злобныхдебилов". Пост вызвал волну гневных комментариев. После чего Макаревичзаявил, что его неверно поняли. Тем не менее, не преминул заметить, чторазразившийся скандал только подтверждает его мнение о россиянах, пишет Lenta.ru.Как писали Dni.Ru, не оставила без вниманияпост Макаревича и официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова заявила,что музыкант не имеет права оскорблять граждан. "Все, кто еще захочет назватьроссиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайтеэксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическимотребьем", набрал свои 1,6%". Перестаньте нас оскорблять – праватакого не имеете", – написала Захарова на своей странице в Facebook.Представитель МИД, скорее всего, имела в виду Ксению Собчак,которая набрала на президентских выборах 1,68%. В 2010 году телеведущаязаявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "странойгенетического отребья".