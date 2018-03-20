Дмитрий Песков не желает обсуждать высказывания Андрея
Макаревича. Пресс-секретарь президента России упрекнул журналистов в том, что
они неверно процитировали слова лидера Машины времени.
Дмитрий Песков не желает обсуждать высказывания Андрея
Макаревича. Пресс-секретарь президента России упрекнул журналистов в том, что
они неверно процитировали слова лидера "Машины времени".
Кремль не желает участвовать в обсуждении высказываний
музыканта, ответил Дмитрий Песков на просьбу журналистов о комментарии.
"Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать,
то надо цитировать дословно. А в целом – это не наш вопрос, мы никак не хотели
бы участвовать в этом обсуждении", – сказал пресс-секретарь президента.
Вопрос представителей СМИ касался появившейся накануне
публикации в Facebook.
Лидер группы "Машина времени", который сейчас находится в США,
восхищался тем, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее"
россиян.
По мнению музыканта, в России действует "какой-то
двадцать пятый кадр", который превращает жителей страны в "злобных
дебилов". Пост вызвал волну гневных комментариев. После чего Макаревич
заявил, что его неверно поняли. Тем не менее, не преминул заметить, что
разразившийся скандал только подтверждает его мнение о россиянах, пишет Lenta.ru.
Как писали Dni.Ru, не оставила без внимания
пост Макаревича и официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова заявила,
что музыкант не имеет права оскорблять граждан. "Все, кто еще захочет назвать
россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте
эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим
отребьем", набрал свои 1,6%". Перестаньте нас оскорблять – права
такого не имеете", – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель МИД, скорее всего, имела в виду Ксению Собчак,
которая набрала на президентских выборах 1,68%. В 2010 году телеведущая
заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной
генетического отребья".