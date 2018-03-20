Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира по футболу. Президент страны Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия ЧМ-2018.

Польшаприсоединилась к бойкоту чемпионата мира по футболу. Президент страны Анджей Дуда решил не участвоватьв церемонии открытия ЧМ-2018.Такое решение глава государства принял 19 марта. Обэтом сообщил руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский,передает RMF 24.Ранее министр иностранных дел Исландии ГудлейгурТор заявил, что страна также рассматривает возможность бойкотамундиаля. Однако председатель судейского комитета Футбольной ассоциацииИсландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.Напомним, 14 марта британское правительстворешило бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления бывшего полковника ГРУ СергеяСкрипаля, понизив уровень делегации, которая отправится в Россию.Как писали Dni.Ru, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра былинайдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка вовремя пробежки. Следов насилия на их телах не было. Между тем свидетелизаявили, что Сергей и Юлия Скрипаль лежали и совершали "беспорядочныедвижения руками, глядя в небо". Полиция предположила, что их моглиотравить нервно-паралитическим газом. В Великобритании предсказуемо кинулисьобвинять в случившемся Россию.ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.Россия впервые станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Матчисостоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.