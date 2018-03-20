Атмосфера в женском коллективе всегда вызывает саркастическую реакцию со стороны. Такое профессиональное товарищество в шутку называют серпентарием, змеиной норой или осиным гнездом. Недавно миру явился еще один, более научный термин, связанный с этой темой – синдром пчеломатки. Он означает дискриминацию и подавление женщин-подчиненных их руководительницами, добившимися более высокого положения и ставшими успешнее своих коллег.

Атмосфера в женском коллективевсегда вызывает саркастическую реакцию со стороны. Такое профессиональноетоварищество в шутку называют серпентарием, змеиной норой или осиным гнездом.Недавно миру явился еще один, более научный термин, связанный с этой темой –синдром пчеломатки. Он означает дискриминацию и подавление женщин-подчиненныхих руководительницами, добившимися более высокого положения и ставшими успешнеесвоих коллег.Женщины-начальницы нередко превращаются в тиранов и деспотов для своих сотрудниц, стоящих ниже по служебной лестнице. и психологи подтверждают этот факт."О женских взаимоотношениях на работе ходят легенды. Женщина-босс, как правило,не терпит рядом с собой соперниц и пытается их устранить. А женщина-подчиненная,которой приходится регулярно отчитываться перед придирчивой начальницей, испытываетсильный стресс, вытекающий впоследствии в проблемы со здоровьем. Прогибатьсяперед более значительной самкой болезненнее, чем перед более успешным самцом",– рассказывает клинический психолог Люция Сулейманова.Скорее всего, синдром пчеломатки имеетглубоко исторические корни. Изначально, женщине нелегко было бороться за своеместо под солнцем. Параллельно она вынуждена была защищать свое потомство иотстаивать интересы мужа. Мужчины также внесли свою лепту, так как долгое времясексизм был в почете, сводя на нет все женские таланты и успехи. Всовокупности, все это отрастило женщине зубы, которые, по закону животногомира, она оттачивает на более слабых и незащищенных особях."У женщины-босса сильныйгендерный перекос, – говорит врач-психотерапевт Анна Куликова. – Она ведетсебя, как мужчина, но подсознательно чувствует небезопасность присвоенной роли.Из-за собственных страхов, тревог и переживаний она отстаивает свой авторитетперед слабой женщиной-подчиненной, уязвимой в рамках работы. Когда шефиня обнаруживаетв себе мужские черты характера, она начинает вытравливать женское начало,поэтому все, что связано с женственностью, вызывает у нее неприязнь".Подобные метаморфозы не могут несказаться на довольно тонкой душевной организации и хрупкой психике. ПсихологМария Фурсова отмечает, что во многих профессиональных сферах все чащевстречаются женщины с некоторыми психическими особенностями – психопаты,социопаты и нарциссы. Им свойственны склонности к манипуляциям, игнорированиеграниц дозволенного, высокая истеричность и полное отсутствие какого-либосопереживания к окружающим.Когда шефиня обнаруживает в себе мужские черты характера, она начинает вытравливать женское начало, поэтому все, что связано с женственностью, вызывает у нее неприязнь."Именно такие люди, как правило, достигают социальныхи карьерных высот, – утверждает психолог. – Они занимают управленческиедолжности, в том числе, на государственном уровне, благодаря наборуопределенных качеств, таких как жесткость, требовательность ицелеустремленность. Заняв руководящие позиции, эти женщины становятсяагрессивны и склонны к психологическому насилию по отношению к своим сослуживицам,особенно к тем, кто в их подчинении", – утверждает эксперт.Не исключена и личная неприязнь женщин-начальницк конкретным сотрудницам на подсознательном уровне. Эксперты единодушносчитают, что за неадекватным поведением, помимо страха конкуренции, можетскрываться банальная зависть, например, к яркой внешности подчиненной, болеесчастливой семейной жизни, всеобщей симпатии окружающих, неординарным умственнымспособностям или другим достижениям."Зачастую, у женщины-руководительницывозникает биологический инстинкт по отношению к более счастливой сотрудниценизшего звена, – говорит Люция Сулейманова. – Он срабатывает на устранение внешнегораздражителя. Возможно, у такой директрисы в семье сложная ситуация. Оченьможет быть, что она в принципе страдает от одиночества и нереализованностиматеринского инстинкта, как героиня Алисы Фрейндлих в фильме "Служебный роман".Личностных мотивов неприятия к определенному человеку может быть множество".Остается понять, как действоватьжертве шефини-тирана? Выводы специалистов в данном вопросе неоднозначны. АннаКуликова считает, что, попав в такую непростую ситуацию, женщине-подчиненной нужнонаращивать стрессоустойчивость. "Другой человек может продавить нас ровнонастолько, насколько мы позволим ему это сделать. Неприятно, когда на тебя орутили запугивают, но зрелый человек должен научиться не позволять нарушать своиграницы. К тому же, необходимо любыми способами периодически отстраняться от негативныхэмоций, чаще отдыхать, восстанавливаться и держать себя в тонусе", – говоритврач-психотерапевт.Мария Фурсова утверждает, что междуподчиненной и начальницей-деспотом необходимо выстроить сухие, формальныеотношения, а также всячески демонстрировать свою независимость. "Авторитарнымнеуравновешенным людям ни в коем случае нельзя показывать свою слабость. Этимчасто грешат подчиненные, которые действительно любят свою профессию и дорожатею. Руководительница-агрессор в таком случае будет продолжать манипулироватьбеззащитным положением сотрудницы. Тогда как ее демонстративная позиция "япрофессионал высокого уровня и очень востребована, а значит, свободна в выбореработы" подействует на шефиню-тирана отрезвляюще", – рассказывает психолог.Заняв руководящие позиции, эти женщины становятся агрессивны и склонны к психологическому насилию по отношению к своим сослуживицам, особенно к тем, кто в их подчинении.Уверенность в своей высокойквалификации и четкое выполнение должностных обязанностей также может уберечь подчиненнуюот многих неприятностей. Этого мнения придерживается Люция Сулейманова. "Еслиопираться на исследования ученых по поводу синдрома пчеломатки, побеждает тотсотрудник, который приходит на работу работать, а не рефлексировать иотвлекаться на симпатии или антипатии. Уверенность в себе, компетентность и способностьотвечать за свои ошибки могут стать щитом даже для самой уязвимой работницы", -утверждает психолог.В конце концов, всегда есть выбор.Можно уволиться с вредной работы и найти более щадящую. После определенногорода закалки, границы возможного существенно расширяются, и открывается большеперспектив для карьерного роста и движения вперед. Поэтому в некоторой степени,боссам-истеричкам можно сказать спасибо за школу выживания и профессиональнуюброню.