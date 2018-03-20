Работники школы и патрульные выручили из беды лихача, зажатого в машине после ДТП на школьной парковке. Им удалось сдержать распространение огня и перевернуть машину, после чего пострадавший был извлечен из ловушки.

В минувшую среду, 14 марта, лихач вылетел на школьную парковку в Пенсильвании, столкнулся с несколькими стоявшими там автомобилями и перевернулся.Мужчина получил травмы и оказался заблокирован в загоревшемся транспортном средстве.На помощь пришли вызванные на место ДТП полицейские, но первыми подоспели сотрудники учебного заведения, сумевшие на некоторое время сдержать распространение огня при помощи ручных огнетушителей.Стражам порядка и очевидцам удалось вернуть перевернутую машину в исходное положение, после чего пострадавший был освобожден и передан медикам.В настоящее время региональное управление полиции разыскивает людей, ставших добровольными участниками спасательной операции, чтобы наградить их.