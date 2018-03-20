Мужчина находился в федеральном розыске с 1998 года по подозрению в совершении умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Южному округу задержали мужчину, разыскиваемого с 1998 года.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Проспекте Андропова задержали 49-летнего приезжего. Мужчина находился в федеральном розыске с 1998 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».В июне 1998 года во дворе одного из домов на улице Новинки в ходе конфликта злоумышленник нанес оппоненту травму живота и скрылся. Потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений, где вследствие полученной травмы через несколько дней скончался.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он передан инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22