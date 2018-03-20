Глава Польши Анджей Дуда не собирается посещать стартовый поединок грядущего чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что приедет на мировое первенство лишь на матчи польской команды.

Глава Польши Анджей Дуда не собирается посещать стартовый поединок грядущего чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что приедет на мировое первенство лишь на матчи польской команды."Наша команда не играет в первой игре чемпионата мира в России, — комментирует свое решение Дуда, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на RMF24. – Если я все-таки приеду, то только на матч сборной Польши, и я рассчитываю, что это будет финальный поединок. Буду держать пальцы за это".Напомним, что польской команде в групповом раунде предстоит встретиться со сборными Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).