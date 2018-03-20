В многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-posle-vzryva-gaza-v-murmanske-obrushilas-chast-mnogoetazhki.html" target="_blank">После взрыва газа в Мурманске обрушилась часть многоэтажки</a> - В многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
[url=http://33live.ru/novosti/20-03-2018-posle-vzryva-gaza-v-murmanske-obrushilas-chast-mnogoetazhki.html]После взрыва газа в Мурманске обрушилась часть многоэтажки[/url] - В многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.