В многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

В многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. В доме обрушилось три этажа. Сообщает об одном погибшем и пяти пострадавших.