Артиста спасают от болезней и ограждают от быта. И это поддерживает его работоспособность.

Артиста спасают от болезней и ограждают от быта. И это поддерживает его работоспособность.От Виталины Цымбалюк-Романовской стране нет покоя – кажется, не проходит и дня, чтобы люди не узнали какую-нибудь очередную сплетню о ней. Развод пожилого актера Армена Джигарханяна с молодой украинской пианисткой превратился в главный российский сериал сезона 2017-18. И за четыре месяца на центральных телеканалах вышло 40 передач, а также десятки сюжетов, посвященных этой теме: 18 выпусков "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, 16 выпусков "Прямого эфира с Андреем Малаховым" и пять выпусков "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым.Виталина на перипетиях своей личной жизни пиарится и зарабатывает деньги – ей платят за эфиры. А как при этом живет Армен Джигарханян? Друзья сняли ему квартиру в том же доме, где живет его бывшая жена, – на Молодогвардейской улице в Москве близ метро "Кунцевская". Правда, его жилище находится на три этажа выше, чем квартира Виталины. Они живут под одной крышей, бок о бок, являясь соседями и, возможно, встречаясь в лифте. Квартиру именно в этом месте когда-то захотел приобрести Джигарханян – рядом парк, много зелени."Армену Борисовичу по хозяйству помогает новая домбработница, и относится он к ней так же уважительно, как в свое время к Виталине Цымбалюк-Романовской, – рассказала Dni.Ru Элина Мазур. – Хотя он в быту очень неприхотливый человек – долгие годы жил один, питался полуфабрикатами и был счастлив".Надо заметить, что Виталина готовила народному артисту России диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. А теперь от многих привычек ему пришлось отказаться.Джигарханян, как и любой человек в его возрасте, подвержен болезням. Например, у него много лет назад был диагностирован диабет 2-го типа. А в январе 2018-го "Скорая помощь" госпитализировала Армен Джигарханяна из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей тогда было подозрения и на невралгию, но все обошлось, к счастью."Я доверяю только хорошим врачам. Если не нравится то, что они говорят, идут к другим, третьим – тоже хорошим врачам. И если все совпадает, делаю то, что они советуют. Ведь если я хочу жить, то все сделаю, все их рекомендации исполню, – говорил артист о своих болячках. – Важно соблюдать диету, режим приема лекарств, двигаться побольше – в общем, делать все то, что рекомендуют специалисты. Я жить хочу! А те, кто не соблюдают предписания врачей, – значит, они жить не любят"