Испанский велогонщик Оскар Севилья был атакован пятью неизвестными во время своей тренировки. Севилья оказал сопротивление грабителям, которые были одеты в маски, однако те все-таки отняли у спортсмена ценные вещи.

Испанский велогонщик Оскар Севилья был атакован пятью неизвестными во время своей тренировки. Севилья оказал сопротивление грабителям, которые были одеты в маски, однако те все-таки отняли у спортсмена ценные вещи. Более того, они угнали велосипед стоимостью 10 тысяч евро. После инцидента велогонщик обратился в больницу с двойным переломом запястья и сломанных ребром."Считаю, что физически и морально я мало пострадал, — приводит слова велосипедиста "Спорт-экспресс" со ссылкой на AFP. – Однако это все-таки было неприятно. Этот момент является одним из ужасных в моей жизни".Севилья за свою спортивную карьеру несколько раз входил в десятку лучших велогонщиков в генеральной классификации "Тур де Франс", а также был призером испанской "Вуэльты". На данный момент он выступает за команду Medellin-Inder.