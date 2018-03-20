Злоумышленники открыли в банке счет на физическое лицо – уроженца одного из иностранных государств, имя которого в поддельном паспорте являлось созвучным наименованию организации...

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Кузьминским районным судом в отношении 8 участников организованной группы, обвиняемых в покушении на мошенничество, вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 8 месяцев до 3 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Ранее сообщалось, что соучастники действовали от имени организации, которая на тот момент уже фактически прекратила свою деятельность.Злоумышленники заключили контракт на поставку мазута с представителями иностранной компании. При этом получателем денежных средств за поставленное по контракту сырье являлась якобы одна из нефтеперерабатывающих организаций. В действительности же счет в банке был открыт на физическое лицо – уроженца одного из иностранных государств, имя которого в поддельном паспорте являлось созвучным наименованию организации.В общей сложности компания-покупатель в соответствии с условиями контракта перевела на счета злоумышленников 990 тысяч долларов США.Однако фигурантам не удалось воспользоваться незаконной прибылью, поскольку после поступления денежных средств банковские счета были заблокированы.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Расследование было завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28