Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова установили связь между возникновением иллюзий и патологиями головного мозга.

Сотрудники факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова установили связь между возникновением иллюзий и патологиями головного мозга, сообщается на сайте вуза. С помощью формирования иллюзий учёные предлагают выявлять нарушения работы мозолистого тела — отдела мозга, отвечающего за связь различных органов чувств.Специалисты исследовали связь восприятия массы предмета и зрительного восприятия его изображения. При некоторых условиях эксперимента зрительный образ влияет на неправильное (иллюзорное) осязание.Такая иллюзия создается за счёт работы мозолистого тела — важного отдела головного мозга, который связывает информацию, полученную от разных органов чувств. В случае патологии мозолистого тела эти иллюзии появляются реже или не появляются вовсе.Исследователи провели лабораторные эксперименты, в которых принял участие здоровый человек и пациент с нарушением развития мозолистого тела.На первой стадии участникам показывали на экране два круга разного размера, каждый раз круг слева был больше. На втором этапе участникам закрыли глаза и дали в руки два одинаковых деревянных шара.У здорового человека в 28% случаев возникла иллюзия восприятия: шар в левой руке казался более тяжёлым. Тогда как для участника с нарушением связи между полушариями иллюзия возникла лишь в 2% случаев.Установленная связь между нарушениями развития мозолистого тела может позволить учёным использовать данную методику в качестве дополнительного инструмента диагностики заболеваний центральной нервной системы."При бедности неврологической, психиатрической, психологической симптоматики изучение нарушений во взаимодействии анализаторов может существенно помочь правильной диагностике", — пояснила Мария Ковязина, одна из авторов работы, профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.Результаты исследования были представлены на XXII Международном Конгрессе по травмам головного мозга.К слову, учёные довольно часто прибегают к необычным технологиям, чтобы не ошибиться при постановке диагноза. Так, визуализация работы мозга помогла выявить суицидальные наклонности. Также психологи изучили реакцию мозга на произведения искусства.Кроме того, специалисты поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес".