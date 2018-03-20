Поддержка президента России Владимира Путина на недавних выборах главы государства в Крыму – это явный сигнал для украинских и зарубежных политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

Поддержка президента России Владимира Путина на недавнихвыборах главы государства в Крыму – это "явный сигнал" для украинскихи зарубежных политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр НезалежнойНиколай Азаров."92% крымчан и севастопольцев, проголосовавших за ВладимираПутина – явный сигнал всем политикам на Украине и в мире о необходимости видетьреалии", – сказал он. Азаров подчеркнул, что результат главы государства вКрыму практически совпадает с итогами мартовского референдума 2014 года.По его словам, даже если бы в бюллетенях была фамилияПорошенко, то никто бы из крымчан за нынешнего лидера Незалежной непроголосовал. "И это правда, нравится она кому-то или нет", – добавилбывший глава кабмина Незалежной.Результат Владимира Путина, который набрал более 76% голосов в целом по странесвидетельствует об одобрении жителями полуострова нынешнего внутри ивнешнеполитического курса, сказал Азаров. Он отметил, что россиянесплотились вокруг национального лидера на фоне угроз со стороны Запада, причем, подчеркнул политик,многие еще помнят, как с помощью западных лидеров произошелраспад СССР.Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента.Крымчане впервые участвовали в голосовании. 19 марта Центральная избирательнаякомиссия огласила предварительные итоги голосования. Действующий главагосударства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На полуострове запрезидента проголосовали более 90% избирателей.Явка превысила 67%.В связи с выборами в Крыму президент Украины ПетрПорошенко разразился истерикой, заявив, что голосование на полуострове якобы нарушает"международный мир и безопасность". Жители региона, по словамлидера Незалежной, могут выбирать только украинского президента.Однако мнениеПорошенко жителей полуострова совершенно не волнует. Высокая явка ивпечатляющие результаты Владимира Путина в очередной раз подтверждают: крымчанеощущают себя неотъемлемой частью России.