Поддержка президента России Владимира Путина на недавних
выборах главы государства в Крыму – это явный сигнал для украинских
и зарубежных политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной
Николай Азаров.
Поддержка президента России Владимира Путина на недавних
выборах главы государства в Крыму – это "явный сигнал" для украинских
и зарубежных политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной
Николай Азаров.
"92% крымчан и севастопольцев, проголосовавших за Владимира
Путина – явный сигнал всем политикам на Украине и в мире о необходимости видеть
реалии", – сказал он. Азаров подчеркнул, что результат главы государства в
Крыму практически совпадает с итогами мартовского референдума 2014 года.
По его словам, даже если бы в бюллетенях была фамилия
Порошенко, то никто бы из крымчан за нынешнего лидера Незалежной не
проголосовал. "И это правда, нравится она кому-то или нет", – добавил
бывший глава кабмина Незалежной.
Результат Владимира Путина, который набрал более 76% голосов в целом по стране
свидетельствует об одобрении жителями полуострова нынешнего внутри и
внешнеполитического курса, сказал Азаров. Он отметил, что россияне
сплотились вокруг национального лидера на фоне угроз со стороны Запада, причем, подчеркнул политик,
многие еще помнят, как с помощью западных лидеров произошел
распад СССР.
Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента.
Крымчане впервые участвовали в голосовании. 19 марта Центральная избирательная
комиссия огласила предварительные итоги голосования. Действующий глава
государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На полуострове за
президента проголосовали более 90% избирателей.
Явка превысила 67%.
В связи с выборами в Крыму президент Украины Петр
Порошенко разразился истерикой, заявив, что голосование на полуострове якобы нарушает
"международный мир и безопасность". Жители региона, по словам
лидера Незалежной, могут выбирать только украинского президента.
Однако мнение
Порошенко жителей полуострова совершенно не волнует. Высокая явка и
впечатляющие результаты Владимира Путина в очередной раз подтверждают: крымчане
ощущают себя неотъемлемой частью России.