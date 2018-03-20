В графике президента РФ в ближайшие дни не запланировано встреч с российскими дипломатами, высланными из Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

В графике президента РФ в ближайшие дни не запланировано встреч с российскими дипломатами, высланными из Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля."Нет, вроде бы пока таких встреч в графике нет", — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи президента с дипломатами по их прилету в Россию.20 марта в Москву должны прилететь 23 сотрудника посольства РФ в Великобритании. Как стало известно ТАСС из дипломатического источника, для этого в Лондон отправится специальный рейс компании "Аэрофлот".Власти Великобритании приняли решение о высылке российских дипломатов после того, как в начале марта в Солсбери были отравлены осужденный в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти поспешили заявить, что к инциденту может быть причастна Россия.Между тем в России отвергли любую причастность к произошедшему. В ответ на демарш Лондона в Москве пообещали предпринять аналогичные меры о высылке британских дипломатов.