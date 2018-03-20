Фотографии парочки появились в Сети. Судя по всему, вечеринка удалась на славу.

Фотографии парочки появились в Сети. Судя по всему, вечеринка удалась на славу.Легендарная папарацци Лариса Кудрявцева – наша коллега из Она умеет выбрать неожиданный ракурс, показать звезду в непривычном виде и запечатлеть то, что обычно скрыто от любопытной публики. Артисты боятся Ларисы, но уважают за профессионализм. Она является завсегдатаем музыкальных и кинофестивалей, ее снимки – всегда сенсация.Со многими известными людьми у нее сложились очень теплые отношения. Например, актер Стас Садальский – ее давний, верный и очень большой друг. Он-то и пригласил Ларису в восточный ресторан, чтобы отметить ее день рождения.Богатый стол, обильно уставленный яствами и питиями, – подарок артиста любимой журналистке."Так как я родилась в Ташкенте, плов и прочие радости узбекской кухни пошли на ура", – призналась Лариса.Судя по снимкам, появившимся на странице в социальной сети наотмечавшейся Кудрявцевой, вечер прошел в теплой дружеской атмосфере: друзья даже целовались взасос! И Лариса сияла – то ли от выпитого шампанского, то ли от счастья.А компанию им с Садальским составил не менее легендарный журналист Михаил Филимонов, который славится своими зубодробительными разоблачениями и острыми материалами о царящих в шоу-бизнесе нравах. Например, он первым рассказал о любовнике "золотого голоса" страны.Что касается Кудрявцевой, недавно о ее работе высказался Максим Галкин. "Лариса всегда так следит за мной, что и так все знает, можно меня даже не расспрашивать", – отметил юморист. А Филипп Киркоров в ее присутствии никогда не говорит о планах. "Вот мы улетим отдыхать, но куда – не скажу. А то откроешь глаза, а тут Кудрявцева с фотоаппаратом стоит. Ну куда деваться?" – пошутил поп-король.