Месяц назад Samsung представила новинку — самый вместительный на тот момент в мире SSD-накопитель, емкость которого составила 30 терабайт. Однако сегодня рекорд южнокорейской компании побили, и весьма впечатляющим образом.

Месяц назад Samsung представила новинку — самый вместительный на тот момент в мире SSD-накопитель, емкость которого составила 30 терабайт. Однако сегодня рекорд южнокорейской компании побили, и весьма впечатляющим образом.Компания Nimbus Data представила ExaDrive DC100, который представляет собой накопитель на основе 3D-флеш памяти в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом SATA. Емкость его составляет 100 терабайт.Такого рода накопители не предназначены для домашних ПК. Их сфера применения — серверы, причем такие, для которых важнее всего емкость хранилища (скорость передачи данных у ExaDrive DC100 сравнительно невысокая — 500 мегабайт/с) . С подобными дисками в одной серверной стойке можно разместить 100 петабайт данных, пишет Engadget. Это позволит гораздо эффективнее использовать площади дата-центров.∎Анонсирована самая емкая карта microSD в историичитайте такжеЦену новинки в Nimbus Data пока не называют, но обещают, что в расчете на терабайт емкости она будет сравнима с другими сверхъемкими SSD для дата-центров. Это значит, что стоимость может исчисляться десятками тысяч долларов.