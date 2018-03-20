Возьмут на подмогу родителей. Во Владимирском регионе стартовала акция по детской дорожной безопасности. В рамках которой инспекторы ДПС вместе с родителями школьников будут контролировать перевозку детей в салонах авто. За прошедшие два месяца текущего года в области зарегистрировано 20 ДТП, где пострадал 21 ребёнок.

20.03.2018Возьмут на подмогу родителей. Во Владимирском регионе стартовала акция по детской дорожной безопасности. В рамках которой инспекторы ДПС вместе с родителями школьников будут контролировать перевозку детей в салонах авто. За прошедшие два месяца текущего года в области зарегистрировано 20 ДТП, где пострадал 21 ребёнок. 13 из них были пассажирами. По словам автоинспекторов, весной количество аварий с участием детей увеличивается. Неделя детской дорожной безопасности продлится на дорогах региона до 25 марта.Метки: дороги, ДТП, дети, родители, авария, акция