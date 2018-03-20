Родившая сына Елена Исинбаева внесла коррективы в свой образ. По мнению многих поклонников, прославленная спортсменка стала очень похожа на юмористку Екатерину Варнаву.

Родившая сына Елена Исинбаева внесла коррективы в свой образ. По мнению многих поклонников, прославленная спортсменка стала очень похожа на юмористку Екатерину Варнаву.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Исинбаева опубликовала фотографию, на которой, судя по комментариям, ее мало кто узнал. На снимке прославленная спортсменка запечатлена в темных очках и с осветленными прядями волос на голове. "Как вам моя новая прическа?😎" – поинтересовалась мнением подписчиков Исинбаева.Многочисленные поклонники выразили восторг, а некоторые особо внимательные фанаты заявили, что Елена удивительно похожа на юмористку, звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву. "На юмористку Варнаву стали очень похожи) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "мне одной кажется что на меня смотрит катя Варнава?))))", "Я подумала Варнава на меня смотрит", " се шикарно, но губы оставь свои", "супер!! очень красиво))😍", "Очень вам идет!", "отличная смена имиджа!", "Хорошо, посвежела, похорошела,и все сеченые кончики отрезала", – высказались пользователи Сети.Напомним, 14 февраля Елена Исинбаева родила сына, о чем рассказала в своем Instagram. Причем имя мальчика счастливая спортсменка предпочла не афишировать. По некоторой информации, ребенок появился на свет в Монте-Карло. Прославленная легкоатлетка стала мамой во второй раз – у них с мужем Никитой Петиновым есть трехлетняя дочь Ева.Кстати, в сети неоднозначно отнеслись к новости о родах спортсменки за границей. "Ка-а-ак?! А почему не в Волгоградском районном роддоме, спросите вы? А потому, что потому, отвечу вам я! Патриотка же. Живет в Монако. Рожает там же. Призывает спортсменов зарабатывать себе медали и следовать ее пути – в Монако, например", – раскритиковала Елену Исинбаеву известный блогер Лена Миро. Она отметила, что ей "совершенно понятно с этими спортсменами все".