С начала года в регионе зарегистрировали 11 случаев
Роспотребнадзор: ситуация с корью во Владимирской области нестабильна.
Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова отметила, что в 2017 году был низкий план прививок против этого заболевания среди взрослого населения. Из постановления следует, что руководители предприятий должны будут представить в медицинские учреждения списки работников, которые сделали вакцины. Охват иммунизации должен быть более 95%.
Прививки в обязательном порядке должны сделать всем жителям в возрасте до 35, а также группе от 36 до 55, если они находятся в зоне риска.
С начала года в регионе зарегистрировали 11 случаев кори.