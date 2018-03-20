С начала года в регионе зарегистрировали 11 случаев

Роспотребнадзор: ситуация с корью во Владимирской области нестабильна.Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова отметила, что в 2017 году был низкий план прививок против этого заболевания среди взрослого населения. Из постановления следует, что руководители предприятий должны будут представить в медицинские учреждения списки работников, которые сделали вакцины. Охват иммунизации должен быть более 95%.Прививки в обязательном порядке должны сделать всем жителям в возрасте до 35, а также группе от 36 до 55, если они находятся в зоне риска.С начала года в регионе зарегистрировали 11 случаев кори.