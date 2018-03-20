Высылаемые Великобританией российские дипломаты покинули
здание посольства в Лондоне. Колонна из более чем десятка машин направилась в
аэропорт столицы Туманного Альбиона.
Высылаемые Великобританией российские дипломаты покинули
здание посольства в Лондоне. Колонна из более чем десятка машин направилась в
аэропорт столицы Туманного Альбиона.
Проводить своих коллег вышли все сотрудники нашего
дипломатического представительства в британской столице. По словам посла России
в Лондоне Александра Яковенко, он лично отправится в аэропорт, чтобы
попрощаться с возвращающимися в Москву работниками диппредставительства.
Стоит отметить, что покидают британскую столицу не только
сами работники посольства, но и члены их семей. Всего – 80 человек. Среди
уезжающих есть и дети.
Высылку наших дипломатов Великобритания инициировала на фоне
дела об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления
(ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были обнаружены в Солсбери в
бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Как утверждают правоохранительные
органы Великобритании, их отравили нервно-паралитическим газом. Высказывается
предположение, что это был "Новичок".
В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, сделала
грубый выпад в адрес главы российского внешнеполитического ведомства Сергея
Лаврова, а также объявила о высылке из Великобритании 23 наших дипломатов.
Москва ответила симметрично. Персонами нон грата были
объявлены 23 сотрудника британского посольства. Также российский МИД отозвал
согласие на открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге, а также
объявил о прекращении деятельности Британского совета.
Что касается "Новичка", то Министерство
иностранных России выступило с опровержением, что разработка этого отравляющего
вещества когда-либо велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в
Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, что
подобные программы существовали в США и Великобритании.