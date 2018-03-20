Высылаемые Великобританией российские дипломаты покинули здание посольства в Лондоне. Колонна из более чем десятка машин направилась в аэропорт столицы Туманного Альбиона.

Высылаемые Великобританией российские дипломаты покинулиздание посольства в Лондоне. Колонна из более чем десятка машин направилась ваэропорт столицы Туманного Альбиона.Проводить своих коллег вышли все сотрудники нашегодипломатического представительства в британской столице. По словам посла Россиив Лондоне Александра Яковенко, он лично отправится в аэропорт, чтобыпопрощаться с возвращающимися в Москву работниками диппредставительства.Стоит отметить, что покидают британскую столицу не толькосами работники посольства, но и члены их семей. Всего – 80 человек. Средиуезжающих есть и дети.Высылку наших дипломатов Великобритания инициировала на фонедела об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления(ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были обнаружены в Солсбери вбессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Как утверждают правоохранительныеорганы Великобритании, их отравили нервно-паралитическим газом. Высказываетсяпредположение, что это был "Новичок".В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту.Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, сделалагрубый выпад в адрес главы российского внешнеполитического ведомства СергеяЛаврова, а также объявила о высылке из Великобритании 23 наших дипломатов.Москва ответила симметрично. Персонами нон грата былиобъявлены 23 сотрудника британского посольства. Также российский МИД отозвалсогласие на открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге, а такжеобъявил о прекращении деятельности Британского совета.Что касается "Новичка", то Министерствоиностранных России выступило с опровержением, что разработка этого отравляющеговещества когда-либо велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы вОрганизации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, чтоподобные программы существовали в США и Великобритании.