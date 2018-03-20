На трех автобусах с дипломатическими номерами покинули территории российского посольства в Лондоне 23 дипломата с семьями. Лондон выслал их из Великобритании после отравления ядом А234 полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери. Дипломатов обвинили в шпионаже.

На трех автобусах с дипломатическими номерами покинули территории российского посольства в Лондоне 23 дипломата с семьями. Лондон выслал их из Великобритании после отравления ядом А234 полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери. Дипломатов обвинили в шпионаже.Автобусы вышли провожать сотрудники российского посольства, которые остались на работе в Лондоне, сообщает "Интерфакс".Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила вину за отравление Скрипалей на Москву. Москва причастность к отравлению Скрипаля нервно-паралитическим газом "Новичок" категорически отрицает. Россия еще в 2017 году уничтожила все химическое оружие. В ответ МИД России выслал из России также 23 британских дипломатов, отозвало разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила работу Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса. При этом визовое агентство Великобритании в Петербурге продолжит принимать и выдавать документы. В 2017 году было одобрено 96% обращений на получение британской визы.Вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, анализируют эксперты Организации по запрещению химоружия.