Семь российских легкоатлетов приняли решение выступать на международных стартах под нейтральным флагом из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Сообщается, что россияне уже подали соответствующие документы в IAAF.

Семь российских легкоатлетов приняли решение выступать на международных стартах под нейтральным флагом из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Сообщается, что Сергей Раков, Кирилл Фролов, Сергей Зверев, Алексей Худяков, Олеся Солдатова, Снежана Трофимец и Ольга Шаргина уже подали соответствующие документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).ВФЛА была отстранена IAAF в декабре 2016 года. На время дисквалификации международная организация дала одобрение на то, чтобы российские спортсмены имели возможность принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это право давалось тем легкоатлетам, которые соответствовали критериям организации. Срок этого разрешения составлял порядка 12 месяцев и в конце 2017 года он истек. В связи с этим IAAF разрешила ранее уже имевшим допуск российским спортсменам продлить свое разрешения на упрощенной основе. Это позволит россиянам сэкономить время, не заполоняя обычные формы.С декабря 2017 года в Международную федерацию отправлено 88 обычные заявки и 44 упрощенных.