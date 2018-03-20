В России вновь стала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадора Анна Попова.

В России вновь стала растизаболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадора АннаПопова.По словам Поповой, вторая волна формируется за счет гриппагруппы В. Она добавила, что люди, которые сделали прививки, практически не болеют."Коллеги вовремя принимают все меры, поэтому высоких превышенийэпидпорога в целом по России нет", – приводит слова руководителя ведомства "Интерфаксу".Также Анна Попова отметила, что в этом сезоне новых штаммов гриппа не выявлено."Все штаммы были спрогнозированы – все, что мы выявляли на территорииРоссии, соответствовали вакцинным и никаких особенностей не имели", -сказала глава Роспотребнадзора.Вместе с тем, она заявила, что еще в течение месяца мы будемжить "в условиях поднимающихся и опускающихся уровней заболевания". При этом вряде субъектов нашей страны они будут превышать порог. Попова призвала россиянзаботиться о своем здоровье и соблюдать необходимые правила, с которыми можноознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора.По ее словам, в этом году эпидсезон прошел достаточно спокойно, несмотряна то, что Россию окружали страны с достаточно высокими уровнямизаболеваемости. "Сейчас нам нужно спокойно, уверенно, не ослабляя нашихдействий, пережить вторую волну", – резюмировала Анна Попова.Напомним, 7 марта сообщалось о том, чтоэпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 24 регионах России. При этом к обычным сезонным инфекциям добавилась новая напасть – эпидемия паротита (свинки).Эксперты убеждены, что рост числа заболевших напрямую связан с отказом от вакцинации. Врачи предупреждают: непривитые и не болевшие свинкой дети (да и взрослые) при встрече с носителем вируса заболеют со 100%-й вероятностью. А передается инфекция легко – воздушно-капельным путем.