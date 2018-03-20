Роскачество проверило, каким хлебом кормят россиян. Выяснилось, что часть продукции заражена картофельной болезнью.

Роскачество проверило, каким хлебом кормят россиян.Выяснилось, что часть продукции заражена "картофельной болезнью".Проблема не носит массовый характер, успокаивают эксперты. Некачественнуюпродукцию, зараженную картофельной палочкой, Роскачество обнаружило только вСибирском федеральном округе. Специалисты отмечают, что картофельная болезнь – одно из самыхраспространенных заболеваний хлеба и хлебобулочных изделий. Провоцирующий егопочвенный микроб широко распространен вприроде, им в той или иной степени заражено любое зерно.В то же время, патогенной для человека картофельная палочкане является. Употреблять хлеб в пищу до того, как он испортился, можно. Однакозараженный продукт уже через двое суток после выпечки превращается в слизистуюмассу.Специалисты предупреждают: зараженный хлеб нельзя отдаватьни животным, ни использовать в переработку (например, делать из него сухари). Такойпродукт может спровоцировать аллергические реакции и кишечные расстройства. Отзараженного хлеба нужно избавиться как можно быстрее – выбросить его вместе смусором из квартиры.В целом же результатами исследования в Роскачестве довольны.По данным из шести федеральных округов, товарами повышенного качества признанынарезные батоны 50 торговых марок. Лучший хлеб по результатам исследованийпроизводят в Челябинской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Тамбовскойобластях, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском крае, республикеИнгушетия и Забайкальском крае.Больше всего замечаний у Роскачества набралось к продукции предприятийЦентрального федерального округа. Зафиксированы нарушения у товаров 12 брендов.Девять из них производятся в Москве и Московской области, два – в Рязанской иодин – в Костромской.Эксперты Роскачества проверяли батоны на наличие пестицидов,тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, а также бактерий группыкишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Вцелом по России хлеб безопасен – ничего из перечисленного в исследованном хлебене обнаружено.Что же касается картофельной болезни, то специалисты делятсясоветами – как избежать покупки зараженного хлеба. Покупать главный продуктнадо только в магазинах, где созданы все условия для его хранения. Хлеб нестоит хранить несколько дней – так что покупать надо столько, сколькоупотребите в ближайшее время. В жаркое время года можно отдать предпочтениержаному хлебу, а также сушкам и сухарям.