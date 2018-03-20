Роскачество проверило, каким хлебом кормят россиян.
Выяснилось, что часть продукции заражена картофельной болезнью.
Роскачество проверило, каким хлебом кормят россиян.
Выяснилось, что часть продукции заражена "картофельной болезнью".
Проблема не носит массовый характер, успокаивают эксперты. Некачественную
продукцию, зараженную картофельной палочкой, Роскачество обнаружило только в
Сибирском федеральном округе. Специалисты отмечают, что картофельная болезнь – одно из самых
распространенных заболеваний хлеба и хлебобулочных изделий. Провоцирующий его
почвенный микроб широко распространен в
природе, им в той или иной степени заражено любое зерно.
В то же время, патогенной для человека картофельная палочка
не является. Употреблять хлеб в пищу до того, как он испортился, можно. Однако
зараженный продукт уже через двое суток после выпечки превращается в слизистую
массу.
Специалисты предупреждают: зараженный хлеб нельзя отдавать
ни животным, ни использовать в переработку (например, делать из него сухари). Такой
продукт может спровоцировать аллергические реакции и кишечные расстройства. От
зараженного хлеба нужно избавиться как можно быстрее – выбросить его вместе с
мусором из квартиры.
В целом же результатами исследования в Роскачестве довольны.
По данным из шести федеральных округов, товарами повышенного качества признаны
нарезные батоны 50 торговых марок. Лучший хлеб по результатам исследований
производят в Челябинской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Тамбовской
областях, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском крае, республике
Ингушетия и Забайкальском крае.
Больше всего замечаний у Роскачества набралось к продукции предприятий
Центрального федерального округа. Зафиксированы нарушения у товаров 12 брендов.
Девять из них производятся в Москве и Московской области, два – в Рязанской и
один – в Костромской.
Эксперты Роскачества проверяли батоны на наличие пестицидов,
тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, а также бактерий группы
кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. В
целом по России хлеб безопасен – ничего из перечисленного в исследованном хлебе
не обнаружено.
Что же касается картофельной болезни, то специалисты делятся
советами – как избежать покупки зараженного хлеба. Покупать главный продукт
надо только в магазинах, где созданы все условия для его хранения. Хлеб не
стоит хранить несколько дней – так что покупать надо столько, сколько
употребите в ближайшее время. В жаркое время года можно отдать предпочтение
ржаному хлебу, а также сушкам и сухарям.