В 13 случаях несовершеннолетние пострадали в качестве пассажиров. В двух авариях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств

С начала года на территории Владимирской области произошло 20 ДТП с участием детей, в которых 21 ребенок получил травмы. В 13 случаях несовершеннолетние пострадали в качестве пассажиров. В двух авариях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Такие происшествия зафиксированы в Муромском и Суздальском районах.И с целью снижения аварий подобного рода до 25 марта в регионе пройдет Неделя детской дорожной безопасности. В это время сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей, посетят автопредприятия и организации и побеседуют с ребятами и их родителями.