Украинский летчик, виновный в гибели пассажиров рейса МН17, нуждался в помощи психолога. О странностях в поведении Владислава Волошина рассказал в соцсетях его друг.

Украинский летчик, виновный в гибели пассажиров рейса МН17, нуждался в помощи психолога. О странностях в поведении Владислава Волошина рассказал в соцсетях его друг.Владислав Волошин, которого считали виновникомавиакатастрофы малайзийского Boeing 777 под Донецком летом 2014 года, давнонуждался в помощи врача, написал в Facebook журналистЮрий Бутусов. По его словам, 16 марта Волошин, назначенный и.о. директораНиколаевского международного аэропорта, провел совещание, на следующий день какни в чем не бывало ходил на рынок за покупками.Вечером того же дня "резко замкнулся в себе". А в воскресеньебывший покончил с собой. Жена вызвала скорую помощь, но он скончался вбольнице. По словам Бутусова, в личной переписке Волошин действительно признавалсяв "суицидальных настроениях".Сослуживцы Волошина говорили, что он мог покончить с собой из-за финансовыхпроблем – как собственных, так и связанных с реконструкцией вверенного емуаэропорта.Как пишет журналист, жену летчика смена настроения неудивила – "знала, что бывает". По словам Бутусова, Волошин "переживалза любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время неговорил".Полиция проверяет все его сообщения, "ни одна версия внастоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-завозможных нарушений при достройке аэропорта". При этом, "основанийдля возбуждения уголовных дел против него не было никаких – у Влада чистыеруки", – отметил журналист.Имя Волошина всплыло в связи с расследованием крушениямалайзийского Boeing 777 под Долнецком в 2014 году. Самолет, следовавший рейсомMH17 "Амстердам – Куала-Лумпур", разбился 17 июля на востоке Украины.Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Украинский военный,проходивший в России свидетелем по делу о крушении MH17, назвал фамилию Волошина.По его словам, самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал этот летчик, напоминает .