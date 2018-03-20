Украинский летчик, виновный в гибели пассажиров рейса МН17, нуждался в помощи психолога. О странностях в поведении Владислава Волошина рассказал в соцсетях его друг.
Украинский летчик, виновный в гибели пассажиров рейса МН17, нуждался в помощи психолога. О странностях в поведении Владислава Волошина рассказал в соцсетях его друг.
Владислав Волошин, которого считали виновником
авиакатастрофы малайзийского Boeing 777 под Донецком летом 2014 года, давно
нуждался в помощи врача, написал в Facebook журналист
Юрий Бутусов. По его словам, 16 марта Волошин, назначенный и.о. директора
Николаевского международного аэропорта, провел совещание, на следующий день как
ни в чем не бывало ходил на рынок за покупками.
Вечером того же дня "резко замкнулся в себе". А в воскресенье
бывший покончил с собой. Жена вызвала скорую помощь, но он скончался в
больнице. По словам Бутусова, в личной переписке Волошин действительно признавался
в "суицидальных настроениях".
Сослуживцы Волошина говорили, что он мог покончить с собой из-за финансовых
проблем – как собственных, так и связанных с реконструкцией вверенного ему
аэропорта.
Как пишет журналист, жену летчика смена настроения не
удивила – "знала, что бывает". По словам Бутусова, Волошин "переживал
за любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не
говорил".
Полиция проверяет все его сообщения, "ни одна версия в
настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за
возможных нарушений при достройке аэропорта". При этом, "оснований
для возбуждения уголовных дел против него не было никаких – у Влада чистые
руки", – отметил журналист.
Имя Волошина всплыло в связи с расследованием крушения
малайзийского Boeing 777 под Долнецком в 2014 году. Самолет, следовавший рейсом
MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур", разбился 17 июля на востоке Украины.
Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Украинский военный,
проходивший в России свидетелем по делу о крушении MH17, назвал фамилию Волошина.
По его словам, самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал этот летчик, напоминает .