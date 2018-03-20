Национальная сборная России по футболу представила новый гостевой комплект формы для выступления на домашнем чемпионате мира-2018. Футболка выполнена в преимущественно белом варианте с серыми вкраплениями. Форму представил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Национальная сборная России по футболу представила новый гостевой комплект формы для выступления на домашнем чемпионате мира-2018. Футболка выполнена в преимущественно белом варианте с серыми и синими вставками. Форму представили футболисты сборной России Алексей Миранчук, Антон Швец и Федор Смолов."Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма", — говорится в сообщении, которое было опубликовано в официальном аккаунте российской команды в Instagram .Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма от @adidasrussia. Заказать свою уже можно по ссылке из профиля. #ясоздаю #СборнаяРоссииПубликация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 20 Мар 2018 в 2:00 PDTНапомним, что на чемпионате мира российские футболисты на групповом раунде проведут три встречи: против Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19июня) и Уругвая (25 июня). Турнир завершится 15 июля 2018 года.