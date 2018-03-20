В Интернете появилась новая сенсация: с немыслимой скоростью распространяется секс-видео из номера мадридского отеля. На записи двое мужчин и шесть дам развлекаются на всю катушку.

В Интернете появилась новая сенсация: с немыслимойскоростью распространяется секс-видео из номера мадридскогоотеля. На записи двое мужчин и шесть дам развлекаются на всю катушку.Примечательно, что все участники вечеринки абсолютноголые. Некоторые СМИ утверждают, что дикие танцы устроил экипаж China EasternAirlines. Представители авиакомпании отрицают причастность своихсотрудников к секс-пати. По мнению представителя организации – это съемканастоящая провокация с целью подорвать репутацию компании перевозчика, сообщает. Некоторые интеренет-пользователи узнали в танцующих дамах представительницдревнейшей профессии, а местом действия назвали известный тайский SPA-салон.