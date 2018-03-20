В Интернете появилась новая сенсация: с немыслимой
скоростью распространяется секс-видео из номера мадридского
отеля. На записи двое мужчин и шесть дам развлекаются на всю катушку.
В Интернете появилась новая сенсация: с немыслимой
скоростью распространяется секс-видео из номера мадридского
отеля. На записи двое мужчин и шесть дам развлекаются на всю катушку.
Примечательно, что все участники вечеринки абсолютно
голые. Некоторые СМИ утверждают, что дикие танцы устроил экипаж China Eastern
Airlines. Представители авиакомпании отрицают причастность своих
сотрудников к секс-пати. По мнению представителя организации – это съемка
настоящая провокация с целью подорвать репутацию компании перевозчика, сообщает
. Некоторые интеренет-пользователи узнали в танцующих дамах представительниц
древнейшей профессии, а местом действия назвали известный тайский SPA-салон.