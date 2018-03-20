Следком проводит новую проверку. На этот раз все ее фигуранты - несовершеннолетние. По данным следователей, 13-летняя школьница-инвалид по зрению отправила своему 16-тилетнему другу несколько приватных снимков. Переписку увидела знакомая парня. И от его имени девушка стала писать собственнице фотографий и требовать перечислить 10 тысяч за нераспространение фото в интернете.

20.03.2018Следком проводит новую проверку. На этот раз все ее фигуранты - несовершеннолетние. По данным следователей, 13-летняя школьница-инвалид по зрению отправила своему 16-тилетнему другу несколько приватных снимков. Переписку увидела знакомая парня. И от его имени девушка стала писать собственнице фотографий и требовать перечислить 10 тысяч за нераспространение фото в интернете. Но, не дождавшись оплаты, девушка выложила снимки в сеть. Теперь она под подозрением следствия за нарушение неприкосновенности частной жизни.Метки: интернет, приватное фото, Следком, несовершеннолетние, переписка