Страшная авария произошла утром в понедельник, 19 марта

Смертельное ДТП в Муромском районе: погиб 58-летний мужчина.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла утром в понедельник, 19 марта, около 8.40. Водитель, находясь за рулем Lada Kalina, выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество BMW-X5. В результате автомобили столкнулись.58-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир иномарк находятся в больнице.