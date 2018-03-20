Смертоносная жара накроет США уже в 2020 году. Экстремальные
изменения климата особенно проявятся в Калифорнии и на юго-западе страны.
"Смертоносная жара" накроет США уже в 2020 году. Экстремальные
изменения климата особенно проявятся в Калифорнии и на юго-западе страны.
Спрогнозировать рост летней температуры до конца 21 века
исследователям помогли климатические модели и данные, собранные в период с 1900
по 2010 год. Картину ученые нарисовали неутешительную.
Исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майами
пришли к выводу, что глобальное
потепление приведет к возникновению тепловых волн. Эти явления проявятся в
районе Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам. Смертность
среди людей, чувствительных к высокой температуре воздуха, резко увеличится,
предупреждают ученые.
Прогноз ученых из Майами совпадает с мнением большинства климатологов.
Они считают, что к 2100 году из-за роста
уровня моря свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой.
Причем не спасет ситуацию даже исполнение Парижских соглашений по климату и
планета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия, пишет EurekAlert!.
"Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет
нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать,
что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям
многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и
учащением потопов", – заявил климатолог из Принстонского университета в
США.
Экстремальную жару ученые определяют как жаркий период
продолжительностью в три или более дней. Температура в это время достигает
рекордно высоких значений.