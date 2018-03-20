Смертоносная жара накроет США уже в 2020 году. Экстремальные изменения климата особенно проявятся в Калифорнии и на юго-западе страны.

"Смертоносная жара" накроет США уже в 2020 году. Экстремальныеизменения климата особенно проявятся в Калифорнии и на юго-западе страны.Спрогнозировать рост летней температуры до конца 21 векаисследователям помогли климатические модели и данные, собранные в период с 1900по 2010 год. Картину ученые нарисовали неутешительную.Исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майамипришли к выводу, что глобальноепотепление приведет к возникновению тепловых волн. Эти явления проявятся врайоне Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам. Смертностьсреди людей, чувствительных к высокой температуре воздуха, резко увеличится,предупреждают ученые.Прогноз ученых из Майами совпадает с мнением большинства климатологов.Они считают, что к 2100 году из-за ростауровня моря свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой.Причем не спасет ситуацию даже исполнение Парижских соглашений по климату ипланета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия, пишет EurekAlert!."Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасетнас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать,что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителяммногих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря иучащением потопов", – заявил климатолог из Принстонского университета вСША.Экстремальную жару ученые определяют как жаркий периодпродолжительностью в три или более дней. Температура в это время достигаетрекордно высоких значений.