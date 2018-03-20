Видеозапись с псом по кличке Йоги удивила интернет-пользователей. Мордочка собаки сильно напоминает человеческое лицо.

Видеозапись с псом по кличке Йоги удивила интернет-пользователей.Мордочка собаки сильно напоминает человеческое лицо.В комментариях под фотографиями и видеозаписью с Йоги разгорелась дискуссия, сообщает телеканал . Комментаторы разделились на двафронта: кто-то посчитал собаку милой, а кто-то заявил, что ее внешний вид можетлишь здорово напугать. Поначалу многие подвергли подлинность фотографийсомнению, якобы уличив автора в использовании фотошопа. Однако сразу послеэтого в Сети появился видеоролик с Йоги, который заставил сомневающихся взять своислова обратно.