Видеозапись с псом по кличке Йоги удивила интернет-пользователей.
Мордочка собаки сильно напоминает человеческое лицо.
Видеозапись с псом по кличке Йоги удивила интернет-пользователей.
Мордочка собаки сильно напоминает человеческое лицо.
В комментариях под фотографиями и видеозаписью с Йоги разгорелась дискуссия, сообщает телеканал . Комментаторы разделились на два
фронта: кто-то посчитал собаку милой, а кто-то заявил, что ее внешний вид может
лишь здорово напугать. Поначалу многие подвергли подлинность фотографий
сомнению, якобы уличив автора в использовании фотошопа. Однако сразу после
этого в Сети появился видеоролик с Йоги, который заставил сомневающихся взять свои
слова обратно.