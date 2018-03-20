"Сотрудник службы безопасности остановил пассажира для проверки ручной клади, в ответ пассажир предметом, похожим на нож нанес мужчине несколько ударов в область шеи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативники УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в хулиганстве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило сообщение о конфликте между сотрудником службы безопасности ГУП "Московский метрополитен" с неизвестным пассажиром в вестибюле станции метро "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии."Установлено, что сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший доставлен в НИИ имени Склифосовского", - рассказала Ирина Волк.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Спустя четыре часа на улице Первой Дубровской 43-летний житель Москвы задержан", - добавила официальный представитель ведомства.
Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.
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