У 24-летнего задержанного сотрудники полиции при личном досмотре обнаружили и изъяли наркотическое средство - героин, общей массой более 90 граммов...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное на Варшавском шоссе задержали 24-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении более 90 граммов наркотических средств.В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством- героином, общей массой более 90 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново-Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22