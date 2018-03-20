Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК Система о взыскании 330,4 миллиарда рублей с Роснефти и Башнефти. Основанием для данного решения стал отказ истца от заявленных требований.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК "Система" о взыскании 330,4 миллиарда рублей с "Роснефти" и "Башнефти". Основанием для данного решения стал отказ истца от заявленных требований, передает РИА Новости.Иск "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти" был выдвинут в ответ на исковые требования со стороны нефтяных компаний к АФК "Система". В мае 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" потребовали взыскать с "Системы" 106,6 миллиарда рублей убытков. Позднее размер претензий был увеличен до 170,6 миллиарда рублей. В августе 2017 гоаду суд частично удовлетворил этот иск, уменьшив размер требований до 136,3 миллиарда рублей. По мнению "Роснефти", этот ущерб был нанесен в связи с выплатой дивидендов в адрес АФК в 2009-2014 годах. Тогда "Система" выдвинула встречный иск к "Роснефти" и "Башнефти", обвинив их руководство в попытке доведения до банкротства.Однако в конце 2017 года стороны договорились о мировом соглашении. В его рамках АФК "Система" должна была выплатить "Башнефти" 80 миллиардов рублей, а "Система-Инвест" — 20 миллиардов. После полного погашения этой суммы стороны обязались отказаться от взаимных претензий.5 марта АФК "Система" сообщила об исполнении мирового соглашения. 12 марта "Роснефть" и "Башнефть" направили в Арбитражный суд Башкирии заявление об отказе от иска на 131,6 миллиардов рублей.