Верховный суд РФ постановил отклонить иск Telegram Messenger LLP к Федеральной службе безопасности России. Юристы, представляющие интересы мессенджера Павла Дурова, просили признать недействительным приказ ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей. Ранее за его неисполнение Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 000 рублей.

Верховный суд РФ постановил отклонить иск Telegram Messenger LLP к Федеральной службе безопасности России. Юристы, представляющие интересы мессенджера Павла Дурова, просили признать недействительным приказ ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей. В прошлом году за его неисполнение Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 000 рублей.Административный штраф был выписан Telegram 16 октября 2017-го в связи с тем, что мессенджер отказался передавать ФСБ данные, необходимые для расшифровки переписки из шести аккаунтов. Дуров заявлял: требование спецслужбы нереализуемо технически и, поскольку не подкреплено соответствующим судебным решением, нарушает 23 статью Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений."Как передает издание "Медиазона", которое вело текстовую трансляцию с заседания, аргументы ФСБ сводились к тому, что спецслужба требовала у Telegram не саму переписку, а ключи для ее расшифровки. Последние, согласно букве закона, к охраняемой Конституцией в рамках защиты тайны переписки информации не относятся. Представитель ФСБ заявила, что для доступа собственно к данным переписки в рамках ОРМ было получено необходимое судебное решение — видимо, соответствующие данные в зашифрованном виде спецслужба уже получила иными путями.Юристы Telegram (интересы мессенджера представляла правозащитная группа "Агора") утверждали, что ФСБ, принимая приказ № 432 от 19 июля 2016 года, на основании которого требовала от администрации мессенджера предоставить ключи, превысила свои полномочия. Порядок взаимодействия организаторов распространения информации с государственными органами, утверждали они, должно устанавливать правительство.””В Telegram добавили "свободу слова"читайте такжеПо словам юриста "Агоры" Рамиля Ахметгалиева, приказ ФСБ устанавливает внесудебный порядок нарушения тайны переписки, тем самым противореча ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", в то время как Telegram обязана (во исполнение Конституции и международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод) обеспечивать неприкосновенность этих данных.Судья Верховного суда Алла Назарова постановила отказать в удовлетворении иска Telegram Messenger LLP. Обжаловать вердикт можно в апелляционной коллегии Верховного суда.Ранее некоторые СМИ сообщали, что, запрашивая ключи шифрования у Telegram, ФСБ стремилась прочитать переписку с аккаунтов, которые, предположительно, принадлежали братьям Акраму и Аброру Азимовым — обвиняемым в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017-го, унесшего жизни 15 человек. Ранее эксперты отмечали, что, в случае когда пользователи задействуют доступную в Telegram функцию "секретного" чата, у администрации мессенджера нет технической возможности получить доступ ни к самой переписке, ни к ключам шифрования — последние хранятся лишь на используемых для чата устройствах.