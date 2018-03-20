Курганских любителей театра ошарашило новое прочтение трагедии Шекспира Король Лир. Первые показы обернулись массовым бегством зрителей из зала местного театра драмы.

Курганских любителей театра ошарашило новое прочтениетрагедии Шекспира "Король Лир". Первые показы обернулись массовым бегством зрителейиз зала местного театра драмы.Жительница Кургана, скульптор Ольга Красношенина рассказалажурналистам, о своих впечатлениях о спектакле. По словам Ольги представлениеначинается с истеричного дерганья актеров, которые под звуки рок-музыкинеистово трясут головами."Никаких декораций,исторических костюмов, все в черном и в полутьме. Младшую дочь короля насилуютна сцене, она убегает, забирается на металлические двери театра, но насильникдогоняет и продолжает действие на дверях театра", – цитирует зрительницу Ura.ru.Далее происходит еще одна возмутительная сцена: ко второйдочери с фонариком идет пожилой актер, трясущимися руками от расстегивает брюки,которые тут же слетают на пол, девушка рыдая убегает от похотливого старца. Затемвыходит слуга в кожаных трусах и наколенниках, с павлиньими перьями на голове иначинает ее утешать."Когда дочь выгоняет Лира из своего дома, он хватает ее задетородный орган и начинает трясти. Говорит, что проклинает ее и она останетсябесплодной. После этого актриса встает на край сцены и начинает орать: "Убирайтесьвсе из зала! Встали, встали и пошли!", – рассказала Ольга Красношенина.Расстроенная женщина ушла из зала, не дождавшисьантракта. Вместе с ней представление спешно покинули и другие зрители. Дама уверена, что посетители театра достойны лучшей постановки великого Шекспира, исчитает, что такое прочтение классики -это умышленное разложение нравственности и культуры. "Постановку нужнозапретить!" – считает она.Те немногие, ктоостался в зрительном зале, на условиях анонимности рассказали, что так и непоняли спектакля. "Актеры играли хорошо, не их вина, что такая постановка. КШекспиру этот спектакль не имеет никакого отношения", – комментируют увиденноекурганец. Режиссер постановки Дмитрий Акриш ируководство театра свои комментарии пока не дали.