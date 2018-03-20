Дональд Трамп не планирует звонить Владимиру Путину. Итоги
выборов в России стали для Вашингтона вполне ожидаемыми, и особых поводов для
поздравлений в Белом доме не видят.
Дональд Трамп не планирует звонить Владимиру Путину. Итоги
выборов в России стали для Вашингтона вполне ожидаемыми, и особых поводов для
поздравлений в Белом доме не видят.
Журналисты пытались выяснить, как отнесся американский
президент к победе Владимира Путина на выборах в России. Пул представителей СМИ
летел вместе с лидером США в Манчестер на борту "номер один".
Отдувался за Трампа заместитель
пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. "Мы не удивлены итогами выборов. Мы
будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим
Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим
интересам. Но мы также изучаем возможности для совместной деятельности, когда
это отвечает нашим интересам", – заявил заместитель пресс-секретаря. Он
добавил, что звонок Владимиру Путину в планах Дональда Трампа не значится, передает РИА Новости.
Не пожелав поздравить Путина с победой на президентских
выборах, Трамп продемонстрировал свое неудовольствие политикой России, отметил политолог
Павел Святенков. Это не означает, что Запад не признал выборов – напротив,
западные лидеры в своих заявления выражают готовность работать с Россией по
интересующим их вопросам. Тот же Трамп сказал, что в делах, касающихся
американских национальных интересов, сотрудничество с Россией будет
продолжаться.
Отказ от поздравления следует рассматривать, как символ
охлаждения. "Отношения между Западом и Россией остаются очень плохими. И
поэтому, с точки зрения протокола, некоторые западные лидеры воздерживаются от
поздравлений, сказал политолог.
Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель и президент
Франции Эмманюэль Макрон поздравили Владимира Путина с победой на выборах.
Меркель в телеграмме написала о важности "продолжения диалога и поддержания
отношений" между Россией и Германией и пожелала ему успеха в решении задач.
Эммануэль Макрон также пожелал переизбранному президенту успехов в модернизации
политики, демократии, экономики и социальной сферы.
Накануне ЦИК огласил предварительные итоги выборов
президента России, после обработки 99,84% бюллетеней. За действующего главу
государства Владимира Путина проголосовали 76,66% избирателей, на втором месте
кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Третье место занимает кандидат
от ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.