Дональд Трамп не планирует звонить Владимиру Путину. Итоги выборов в России стали для Вашингтона вполне ожидаемыми, и особых поводов для поздравлений в Белом доме не видят.

Дональд Трамп не планирует звонить Владимиру Путину. Итогивыборов в России стали для Вашингтона вполне ожидаемыми, и особых поводов дляпоздравлений в Белом доме не видят.Журналисты пытались выяснить, как отнесся американскийпрезидент к победе Владимира Путина на выборах в России. Пул представителей СМИлетел вместе с лидером США в Манчестер на борту "номер один".Отдувался за Трампа заместительпресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. "Мы не удивлены итогами выборов. Мыбудем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставимРоссию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашиминтересам. Но мы также изучаем возможности для совместной деятельности, когдаэто отвечает нашим интересам", – заявил заместитель пресс-секретаря. Ондобавил, что звонок Владимиру Путину в планах Дональда Трампа не значится, передает РИА Новости.Не пожелав поздравить Путина с победой на президентскихвыборах, Трамп продемонстрировал свое неудовольствие политикой России, отметил политологПавел Святенков. Это не означает, что Запад не признал выборов – напротив,западные лидеры в своих заявления выражают готовность работать с Россией поинтересующим их вопросам. Тот же Трамп сказал, что в делах, касающихсяамериканских национальных интересов, сотрудничество с Россией будетпродолжаться.Отказ от поздравления следует рассматривать, как символохлаждения. "Отношения между Западом и Россией остаются очень плохими. Ипоэтому, с точки зрения протокола, некоторые западные лидеры воздерживаются отпоздравлений, сказал политолог.Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель и президентФранции Эмманюэль Макрон поздравили Владимира Путина с победой на выборах.Меркель в телеграмме написала о важности "продолжения диалога и поддержанияотношений" между Россией и Германией и пожелала ему успеха в решении задач.Эммануэль Макрон также пожелал переизбранному президенту успехов в модернизацииполитики, демократии, экономики и социальной сферы.Накануне ЦИК огласил предварительные итоги выборовпрезидента России, после обработки 99,84% бюллетеней. За действующего главугосударства Владимира Путина проголосовали 76,66% избирателей, на втором местекандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Третье место занимает кандидатот ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.