Лидер США Дональд Трамп до сих пор не поздравил с победой на выборах президента России Владимира Путина. Руководитель Американского университета в Москве Эдуард Лозанский объяснил подобное поведение главы Белого дома его слабостью.

Лидер США Дональд Трамп до сих пор не поздравил с победой навыборах президента России Владимира Путина. Руководитель Американскогоуниверситета в Москве Эдуард Лозанский объяснил подобное поведение главы Белогодома его слабостью."Путин остается еще на шесть лет. Это означает, что сбольшой вероятностью он пересидит Трампа", – заявил эксперт в эфире .По словам Лозанского, даже если нынешний президент США будет переизбран навторой срок, то ему придется работать с Путиным и думать об интересах своейстраны, а не о тех интригах, которые плетут Англия и другие страны НАТО.Политолог подчеркнул, что Владимира Путина уже поздравилилидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. "Трамп, мнекажется, в этом смысле проявляет некую слабость", – полагает аналитик.Ранее пресс-секретарь главы Белого Дома Хоган Гидли заявил,что Дональд Трамп и не планировал звонить российскому лидеру и поздравлять егос победой. По словам представителя американского президента, в Вашингтоне неудивлены исходов выборов в России."Мы будем работать над тем, чтобыулучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в техслучаях, когда она угрожает нашим интересам", – сказал Хоган.Стоит отметить, что полтора года назад, когда нынешний главаБелого дома одержал победу на выборах, Владимир Путин направил емупоздравительную телеграмму.Сейчас западные лидеры не торопятся направлять поздравлениявновь избранному главе российского государства. Первыми же это сделалипредседатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, главаСербии Александр Вучич и ряд других мировых лидеров.Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента. 19марта Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги.Действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. Явкапревысила 67%.