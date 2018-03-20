Российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская резко выразила свое недовольство существующей системой оценки выступлений. Она убеждена, что былые экспрессия, пластика и артистизм спортсменов сменились оголтелой погоней за количеством прыжков на льду.

Российский тренер по фигурному катаниюЕлена Чайковская резко выразила свое недовольство существующей системой оценки выступлений. Она убеждена, что былые экспрессия, пластика и артистизмспортсменов сменились оголтелой погоней за количеством прыжков на льду.В своем недавнем интервью заслуженныйтренер России Елена Чайковская покритиковала направление, в котором развиваетсяфигурное катание. Речь зашла, в том числе, и о танцевальных парах. По словамЧайковской, танцы на льду – это не только про технику и сложность исполненияоборотов, но и то, как спортсмен преподносит свое выступление, чувствует ли онмузыку и способен ли "создать свое лицо".Тренер убеждена, что среди мужской половиныфигуристов есть множество выдающихся имен, которые могли бы занять пьедестал,однако "их время еще не пришло", сообщает портал Sports.ru. Также Чайковская выразила надежду,что нынешняя система оценки выступлений претерпит изменения, а также будет установленбарьер на технические аспекты перфоманса на льду. "Барьер будетрегулироваться количеством прыжков, иначе мы загубим фигурное катание, можнобудет даже музыку не включать – пусть прыгают и все.", – заявилатренер.Среди юных дарований Чайковская выделила Евгению Медведеву, отметив,что та прежде всего переживает свой образ, гнет свою линию, не зацикливаясь напрыжках. Что касается выступлений Алины Загитовой, то, по мнению тренера, ониблистательны с технической стороны, поэтому в танцах необходимо давать два видамедалей —исходя из разных критериев.Напомним, что Елена Чайковскаяявляется выдающимся тренером по фигурному катанию и танцам на льду, а также создателем уникальных ледовых шоу и программ. Среди еевоспитанников – неоднократные чемпионы Олимпиад, победители и призерычемпионатов мира и Европы: Людмила Пахомова и Александр Горшков, Владимир Ковалев, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, Владимир Ковалев, МарияБутырская и Владимир Котин.