По данным полиции Кишинева, произошел взрыв на улице Армянская-Матеевича в продуктовом магазине, жертвами взрыва стали два человека. Центр Кишинева оцеплен полицией.

В Молдавии в одном из магазинов в центре Кишинева произошел взрыв, погибли два человека.По данным полиции Кишинева, произошел взрыв на углу улиц Армянская и Матеевича в продуктовом магазине, жертвами взрыва стали два человека. Центр города оцеплен полицией.По последним данным, которые приводит "Интерфакс", около полудня у входа в магазин взорвалась граната. Ее привел в действие покупатель. Очевидцы сообщают о том, что перед этим он повздорил с продавцом, который не позволил взять с витрины товар бесплатно.